Türkiye'den Suriye'deki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Humus kentindeki İmam Ali Talip Camisi’nde düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye’nin Humus vilayetinde bugün (26 Aralık) bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz." denildi.



SURİYE'DE TERÖR SALDIRISI

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus kentindeki İmam Ali Talip Camisi’nde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, patlamanın cuma namazı sırasında patlama meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 18 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamanın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, patlamanın terör saldırısı olma ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

"MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Humus kentinde cuma namazı sırasında bir camiyi hedef alan bombalı terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, camiye yerleştirilen bombanın cuma namazı sırasında patlatılması sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

Terör suçu olarak nitelendirilen saldırının, insani ve ahlaki değerlere de açık bir saldırı teşkil ettiği ifade edildi.

Suriye halkı arasında güvenlik ve istikrarı bozmayı, kaos ve panik yaratmayı amaçlayan saldırının, "başarısız girişimler zincirinin bir parçası" olduğu kaydedildi.

Suriye’nin terörle mücadelede kararlı olduğu, bu tür saldırıların devletin güvenliği sağlama, vatandaşları koruma ve saldırılara karışanları adalet önüne çıkarma yönündeki çabalarını engelleyemeyeceği ifade edildi.