Türkiye'den sonra gözler dünyaya çevrildi: ABD'den Sibirya'ya tüm dünya yangınlarla mücadele ediyor

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Manavgat’ta önceki gün dört noktada birden başlayan yangın ciğerleri dağlarken Marmaris de alevlere boğuldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinde son üç gün içinde 13 ilde 41 orman yangını çıktı. Yangınlar sadece Manavgat, Marmaris, Bodrum, Adana, Osmaniye, Mersin ve Kayseri'yi değil içimizi de yaktı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri dünyanın durumunu da gündeme taşıdı. Birçok ülkeden sıra dışı doğa olayları, sel ve heyelan haberleri gelirken son yıllarda etkisini giderek artıran iklim krizi ve küresel ısınma nedeniyle dünyanın en soğuk noktalarında sıcaklık rekorları kırıldı, kuru ve yağışsız hava nedeniyle sayısız ülkede büyük orman yangınları görüldü.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'de çıkan yangınlara ilişkin uydu görüntülerini paylaştı. NASA'nın paylaştığı fotoğraflara göre Türkiye'de çıkan yangınların boyutu ve tüm Akdeniz'e yayıldığı görülüyor. NASA’nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi sistemi, uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları takip edebiliyor. İtalya, ve Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkesi de Türkiye gibi orman yangınlarıyla mücadele ediyor.





RUSYA - SİBİRYA

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Yakutistan'da geçtiğimiz haftalarda başlayan orman yangınları, tüm müdahalelere rağmen devam ediyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınların başladığı günden bu yana alevlere hem havadan hem de karadan müdahalenin devam ettiği duyuruldu. Şu ana kadar 126 farklı noktadaki yangınlarda toplam 1.3 milyon hektarlık alanın küle döndüğü, 48 noktada toplam 500 bin hektarlık alanda alevlerin söndürülebildiği kaydedildi.

ABD-KALİFORNİYA

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tarihin en büyük orman yangınıyla mücadele günlerdir devam ediyor. Yangında çok sayıda ev ve diğer yapılar alevlere teslim oldu. Kaliforniya'nın kuzeyinde eyaletin en büyük orman yangını olan Dixie yangınında engebeli arazide hızla yayılan alevler çok sayıda evi küle çevirdi. İtfaiye yetkilileri Plumas ve Butte bölgelerinde yaklaşık 772 kilometrekare alanın zarar gördüğünü açıkladı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, orman yangınlarının "kişilerin ve mülklerin güvenliği için aşırı tehlikeye" yol açtığını vurgulayarak, kuzeydeki 4 ilçede acil durum ilan etti.

AVRUPA

Güney Avrupa'daki sıcak hava dalgası on yıllardır görülen en kötü tabloyu göz önüne seriyor. Geçtiğimiz hafta bir sıcak hava dalgası Güneydoğu Avrupa'yı kavururken Sırbistan, Bulgaristan, İtalya, Yunanistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklık 40 C'nin üzerine çıktı. Atina'daki meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının önümüzdeki haftaya yayılmasını beklediklerini ve bunun 1980'lerin ortalarından bu yana kaydedilen en şiddetli sıcaklardan biri olduğunu söylediler.

Yunanistan'da İtalya'da ve Türkiye'de orman yangınları üst üste üç gündür devam ediyor. Yangınlardan en çok zarar gören ülkeyse İtalya oldu. İtalya'nın Sardinya adasında yaklaşık 1.000 kişi yangın nedeniyle evlerini terk etti.

Yunanistan'daki yangınlar da üçüncü gününe girerken ülkenin batısında yer alan Patras şehrine kadar ulaşan yangın yerleşim bölgelerini tehdit ediyor.





LÜBNAN

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar kazasına bağlı ormanlık alanda dün çıkan ve bir kişinin ölümüne neden olan yangın yayılarak devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, yüksek sıcaklık nedeniyle başlayan yangın birçok orman arazisi ve bahçeyi yok etti.

Yangının engebeli alanlarda 11 kilometrekarelik bir alana yayıldığı ve neden olduğu hasarın söndürme çalışmaları tamamlanana kadar tam olarak tespit edilemeyeceği aktarıldı.

Sivil savunma ekipleri, Lübnan ordusu, çevre gönüllüleri ve yerel halkın yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü, Lübnan ordusuna ait askeri helikopterlerin de sabah saatlerinden bu yana engebeli ve zor arazilerde söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

Yangının gece boyunca yayılarak yerleşim alanlarına yaklaştığı ve dumandan boğulma vakalarının arttığı kaydedildi.

Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Hayr, yaptığı açıklamada, "Yangın başladığından beri söndürmek için büyük çaba harcıyoruz ancak o bölgedeki engebeli dağlar ve vadiler nedeniyle söndürme çalışmalarında çok zorluk yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın kuzeyindeki ormanlık alanlarda dün öğleden sonra birkaç noktada birden yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

UZMANLAR NE DİYOR?

İklim uzmanları bir yandan sellere bir yandan da aşırı sıcaklara ve yangınlara yol açan ürkütücü durumun giderek daha da sıklaşacağını, bunun da küresel sıcaklık artışının yol açtığı iklim dengesizliğinden kaynaklı olacağını söylüyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü 2020 yılının dünya tarihinde kayda geçen en sıcak yıllardan biri olduğunu açıklarken Avrupa içinse 2020'nin en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.





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