Türkiye'den savunmada peş peşe hamleler: MIZRAK, K2 ve Sivrisinek dış basını hayran bıraktı

Haberin Devamı

Türkiye'nin yapay zeka destekli yeni 'kamikaze' insansız hava araçları, koordineli sürü operasyonları, hassas vuruş kabiliyeti ve elektronik saldırılara karşı direnç gibi özellikleriyle modern savaşta önemli bir avantaj sağlıyor.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yıl boyunca ve ABD ile İsrail arasında İran'la yaşanan iki çatışma sonrasında Türkiye, Tahran yönetiminin kullandığı intihar dronlarının etkinliğini yakından gözlemleme şansı buldu. Ankara, bu gözlemlerin ardından savaşta bu tür araçları nasıl daha üstün bir stratejiyle kullanabileceğine odaklandı.

MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat

The Middle East Eye'ın (MEE) haberinde, yeni platformların özellikle İran'ın Shahed serisi dronlarla elde ettiği başarının çok ötesinde bir teknolojiye işaret ettiği vurgulandı. Türkiye'nin geliştirdiği otonom sistemlerin çoğu alanda rakipsiz olduğu ifade edilen haberde, Baykar'ın K2, Sivrisinek ve MIZRAK'ı koordineli sürü saldırılar düzenleyecek şekilde birbirine entegre etmeyi planladığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Sivrisinek mühimmatı yüklü yeni nesil kamikaze İHA K2

"İRAN'IN SHAHED'LERİNE RAKİP"

Skydagger, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Baykar gibi birçok Türk silah şirketi, İran'ın Shahed'ine benzer İHA'lar geliştirirken Baykar, üç ayrı 'kamikaze' araçla bu alanda öncü rol üstlendi. K2, Sivrisinek ve MIZRAK adlı araçlar, teknik özellikler, menzil ve yetenekler açısından farklılık gösteriyor.

Gözden Kaçmasın Trump İran'ın teklifine ilişkin kararını verdi Haberi görüntüle

MEE'nin haberine göre her bir platform Shahed ile rekabet edebilecek düzeyde bulunuyor ancak asıl yenilik, bu araçların katmanlı bir saldırı stratejisi içinde birlikte çalışabilmesinde yatıyor.

200 kilogram ağırlığında mühimmat taşıyabilen K2, küresel navigasyon uydu sistemlerini (GNSS) kullanmadan 2 bin kilometre menzil içinde 13 saat boyunca uçabiliyor. Araç, araziyi görsel olarak tarayarak konumunu otonom biçimde tahmin edebiliyor ve uydu veri bağlantısı sayesinde hassas vuruşlar gerçekleştirebiliyor. Bu drone, saldırı sırasında kendini imha edebildiği gibi yeniden kullanılmak üzere geri dönme özelliğine de sahip.

Haberin Devamı

SİVRİSİNEK VE MIZRAK'TA ÇIĞIR AÇAN ÖZELLİKLER

Geçen hafta resmi olarak tanıtılan Sivrisinek, 1000 kilometre menzil içinde uçabiliyor ve 20 kilogramın üzerinde savaş başlığı taşıyabiliyor. Bu özellikler, benzer yük kapasitesi ve 700-900 kilometre menzile sahip İran yapımı Shahed-131 ile karşılaştırılabilir düzeyde bulunuyor. Sivrisinek'in maliyetinin 25 bin ila 30 bin dolar arasında değişeceği tahmin ediliyor. Aracın yüksek oranda kullanılabilir olması, büyük sayılarda sahaya sürülmesine imkan tanıyor.

Haberde Sivrisinek'in, eski versiyonlarının Suriye, Ukrayna ve Sudan'daki çatışmalarda kullanılmasından elde edilen kapsamlı savaş deneyiminden ve gerçek dünya teknik verilerinden yararlandığı belirtildi. Perşembe günü tanıtılan en yeni ürün MIZRAK ise Shahed-136 ile benzerlikler taşıdığı vurgulandı.

Haberin Devamı

Yıllarca süren geliştirme çalışmalarının ardından 2 bin kilometre menzile ve 50 kilogram savaş başlığına ulaşan Shahed-136'nın aksine MIZRAK, 1000 kilometre menzil ve 40 kilogram yük kapasitesiyle dikkat çekiyor. MIZRAK'ın, Türk silah tedarikçisi Roketsan tarafından geliştirilen UMTAS havadan karaya tanksavar füzesine dayandığı tahmin ediliyor.

KOORDİNELİ SÜRÜ SALDIRISI STRATEJİSİ

Üç 'kamikaze' İHA da elektronik savaşa karşı dirençli, GNSS olmadan hedefleri görsel olarak tespit edebiliyor ve kendi otonom yetenekleri ile uydu bağlantılarını kullanarak saldırılar gerçekleştirebiliyor. Baykar şimdi bu üç insansız hava aracını koordineli saldırılarda birleştirmeyi planlıyor.

Haberin Devamı

Bu stratejinin ilk belirtisi, firmanın K2 ve Sivrisinek'i birlikte devriye uçuşları yapmak için kullandığı bir gösteri sırasında ortaya çıktı. Gösteride Sivrisinek, K2 ile bir sürü oluşturarak ortak hareket etmişti.