Türkiye'den Şam'a kritik ziyaret: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, çalışma ziyaretinde bulunmak amacıyla Suriye'nin başkentine gittiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre heyet, ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN SON BİR YILI MASADA

Görüşmelerde, 8 Aralık’ta Esad rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü takip eden süreçte Türkiye-Suriye ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla son bir yıllık seyrinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında ayrıca, Türkiye’nin ulusal güvenlik öncelikleri açısından kritik öneme sahip olan 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanma sürecinin gidişatının ele alınması planlanıyor.

İSRAİL SALDIRILARI VE GÜNEY SURİYE’DEKİ RİSKLER GÜNDEMDE

Görüşmelerde, İsrail’in saldırgan tutumu nedeniyle Suriye’nin güneyinde ortaya çıkan güvenlik riskleri de gündeme gelecek. Bölgedeki istikrarsızlığın Türkiye ve Suriye’ye olası yansımaları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

DEAŞ’LA MÜCADELEDE ORTAK ADIMLAR ELE ALINACAK

Türkiye ve Suriye’nin ortak çıkarları doğrultusunda, Suriye’nin DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’na (DMUK) yakın dönemde katılımı bağlamında sahadaki güvenlik durumu da masaya yatırılacak. Görüşmelerde, oluşabilecek kırılganlıklardan faydalanmaya çalışan DEAŞ’ın yeniden canlanmasının önlenmesine yönelik iş birliği imkanları ele alınacak.

YENİDEN İNŞA VE KAPASİTE ARTIRIMI ÇALIŞMALARI

Güvenlik başlıklarının yanı sıra, Suriye’nin yeniden inşasına yönelik ikili projelerin değerlendirilmesi ve Suriye Hükümeti’nin kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmaların da görüşülmesi planlanıyor.

BÜYÜKELÇİ YILMAZ DA ŞAM’A GİDECEK

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, söz konusu ziyaret vesilesiyle Şam’a intikal edecek.

3+3 FORMATINDA KARŞILIKLI TEMASLAR SÜRÜYOR

Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte, Türkiye-Suriye ilişkilerinde güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda ivme yakalandı. Bu süreçte ikili ve bölgesel düzeyde tarihi iş birliği fırsatları ortaya çıktı.

Türkiye, yaklaşık 15 yıl süren Suriye ihtilafının yaralarının sarılmasına destek verirken, aynı zamanda yeni iş birliği imkanlarının iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda Suriye’nin istikrar ve güvenliğine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi için çaba gösteriyor.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER HIZ KAZANDI

Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk ziyaretini 22 Aralık 2024’te Suriye’ye gerçekleştirdi. Sonraki dönemde ise iki ülke arasındaki olumlu atmosferin doğal sonucu olarak üst düzey karşılıklı ziyaretler hız kesmeden devam etti.

ANKARA VE ŞAM HATTINDA YOĞUN DİPLOMASİ

İki ülke arasında 3+3 formatında gerçekleştirilen görüşmeler de bu süreçte önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki üst düzey heyetle 15 Ocak 2025’te Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriyeli muhataplarıyla bir araya geldi.

Bu görüşmenin ardından Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, 13 Mart 2025’te Suriye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki güvenlik iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı bir diğer toplantı ise 12 Ekim 2025’te Ankara’da düzenlendi.