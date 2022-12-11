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Türkiye’den Rusya’ya: Mutabakata uyun

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#Dışişleri Bakanlığı#Rusya#Mutabakat
Türkiye’den Rusya’ya: Mutabakata uyun
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 07:00

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ile yaptığı siyasi istişarelerde, terör örgütü PKK/YPG konusunda imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisinin yinelendiğini açıkladı.

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Görüşmelerde BM Reformu, Tahıl Anlaşması’nın uygulanması, Ukrayna ile Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması, Libya, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz konularının ele alındığı belirtildi. Tahıl anlaşmasıyla 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz’den çıkarıldığı belirtilirken Ukrayna’da bir çözüm bulunması için Türkiye’nin her türlü desteğe hazır olduğu yinelendi.

Açıklamada Suriye’de de çözümün lüzumuna işaret edilirken, “Sadece Suriye’nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız yinelenmiş, Rusya Federasyonu ile Ekim 2019’da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentimiz ifade edilmiştir” dendi. Mutabakat, YPG’nin Türkiye-Suriye sınırından 30 km içeri çekileceği, Menbiç ve Tel Rıfat’tan çekileceği yer almıştı.

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#Dışişleri Bakanlığı#Rusya#Mutabakat

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