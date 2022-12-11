Türkiye’den Rusya’ya: Mutabakata uyun

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Görüşmelerde BM Reformu, Tahıl Anlaşması’nın uygulanması, Ukrayna ile Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması, Libya, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz konularının ele alındığı belirtildi. Tahıl anlaşmasıyla 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz’den çıkarıldığı belirtilirken Ukrayna’da bir çözüm bulunması için Türkiye’nin her türlü desteğe hazır olduğu yinelendi.

Açıklamada Suriye’de de çözümün lüzumuna işaret edilirken, “Sadece Suriye’nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız yinelenmiş, Rusya Federasyonu ile Ekim 2019’da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentimiz ifade edilmiştir” dendi. Mutabakat, YPG’nin Türkiye-Suriye sınırından 30 km içeri çekileceği, Menbiç ve Tel Rıfat’tan çekileceği yer almıştı.