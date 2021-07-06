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Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.07.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı

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Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da 28 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da 28 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Kamçatka bölgesinde yer alan Petropavlovsk- Kamchatsky şehrinden Palana'ya seyretmekte olan bir yolcu uçağının bugün düştüğü ve uçakta bulunan 22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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