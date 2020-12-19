Türkiye’den Rodos’ta casusluk iddiasına kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk çalışanının tutuklanmasını kınadı. Rodos Başkonsolosluğu’nda çalışan Sabahattin Bayram ve Rodos-Meis adaları arasında sefer yapan bir gemide aşçı olan Mehmet N.’nin pazartesi savcı önüne çıkması bekleniyor. Yunan medyasına göre, iddianamede, Mehmet N.’nin ağustostan beri Meis’teki askeri yapılanmanın fotoğraflarını çektiği, Rodos’tan feribotla Meis’e giden askerler arasında geçen konuşmaları Sebahattin Bayram’a ilettiği öne sürüldü.

TEMAS HALİNDEYİZ

Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Rodos Başkonsolosluğu’nda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz. Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır” dendi.