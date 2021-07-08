Türkiye’den Polonya’ya hava devriye desteği

Türk savaş uçakları, Polonya Hava Kuvvetleri’yle birlikte çalışmak amacıyla bu ülkedeki Malbork hava üssünde konuşlandırıldı. Türk F-16’ları, NATO’nun müttefik ülkelere yönelik hava devriye desteği kapsamında görev yapacak. Türk uçakları Polonya semalarında göreve başlarken ABD’ye ait dört F-15’te İzlanda hava sahasının korunmasına destek sağlamak için görevlendirildi. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, “Müttefiklerimiz ABD ve Türkiye’ye NATO hava devriye misyonlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. NATO’ya ait uçaklar 2020’de Avrupa genelinde çoğu Rusya’dan olmak üzere İttifak hava sahasına yaklaşan ‘bilinmeyen’ uçakları engellemek üzere 400’den fazla kez havalandı.

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