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Dünya
İHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 18:13 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama

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Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, 18 Ocak'ta gerçekleştirilen Nijer'deki terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijer’in Çad sınırındaki Diffa bölgesinde 18 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiği ve 8 askerin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur terör eylemini kınıyor, dost ve kardeş Nijer halkına ve Hükümeti’ne içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

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