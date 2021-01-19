Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijer’in Çad sınırındaki Diffa bölgesinde 18 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiği ve 8 askerin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur terör eylemini kınıyor, dost ve kardeş Nijer halkına ve Hükümeti’ne içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.