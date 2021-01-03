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AA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 01:55 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama

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Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama
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Türkiye, Nijer'de gerçekleştiren terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer’in Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine yönelik olarak 2 Ocak'ta gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2 Ocak'ta, Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında tamamı sivil 56 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Nijerde terör saldırısı Onlarca sivil hayatını kaybetti
Nijer'de terör saldırısı! Onlarca sivil hayatını kaybetti
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