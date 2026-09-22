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Türkiye'den New York'ta COP31 tanıtımı

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#COP31#Türkiye#New York
Türkiyeden New Yorkta COP31 tanıtımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 09:20

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik hazırlık ve çalışmalar, BM 81. Genel Kurulu haftası kapsamında New York'ta tanıtıldı. Kasım ayında Antalya'da yapılacak COP31'e 190'dan fazla ülkenin katılacağı belirtildi.

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Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve başkanlığı, New York'ta devam eden BM 81. Genel Kurulu haftasında gündeme gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda kullanılan mobil LED kamyonetler, Türkiye'nin COP31 eksenli çevre ve iklim vizyonunu yansıtan mesajlarını New York'un sembollerinden Times Meydanı'nda kamuoyuyla paylaştı.

Aynı şekilde Times Meydanı'ndaki dev LED ekranlara yansıtılan ve Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin mesajlar ilgi çekti. Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle yumuşak güç kapasitesini odağa alan entegre tasarımların kullanıldığı görsellerde, "COP31 Türkiye: Dünyanın geleceği Türkiye'de", "190'dan fazla ülke, ortak evimiz Dünya için 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da bir araya gelecek" ve "Dünyanın iklim için bir araya geleceği yer: Türkiye" gibi mesajlar yer aldı.

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Türkiyeden New Yorkta COP31 tanıtımı

BAKAN KURUM ETKİNLİĞİ TAKİP ETTİ

Öte yandan diplomatik temaslarının yanı sıra Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini görünür kılmak ve eylem gündemini dünyaya duyurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Times Meydanı'nda düzenlenen etkinliği yerinde izledi.

Türkiyeden New Yorkta COP31 tanıtımı

Bakan Kurum, akşam saatlerinde Times Meydanı'nda ebru sanatçısı Garip Ay ile COP31 temalı ebru çalışmalarının yapıldığı etkinlikte yer aldı.

Türkiyeden New Yorkta COP31 tanıtımı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ VERECEK

BM kürsüsünden uluslararası kamuoyuna hitap etmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bir dizi programa katılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri'nin düzenleyeceği "İklim Eylemi ve Adil Geçiş Üst Düzey Toplantısı"nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin bilgi paylaşacak.

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#COP31#Türkiye#New York

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