Türkiye’den Mısır’ın projesine tam destek

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Fidan, “Batı Şeria’nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail’in Harem-i Şerif’teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz. Türkiye olarak Kahire’de kabul edilen planı destekliyoruz” ifadesini kullandı.

SURİYE GERİ DÖNDÜ

Öte yandan toplantıda, Türkiye’nin de katkı sunduğu karar tasarısı kabul edilerek Suriye’nin yaklaşık 13 yıldır askıda olan İİT üyeliği canlandırıldı. Kararın kabulünün ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de toplantıya davet edildi ve Suriye’yi temsilen ülke masasındaki yerini aldı.

AVRUPA DA ARKA ÇIKTI

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, 53 milyar dolara mal olacak ve Filistinlilerin bölgeden göç etmesini önleyecek olan Arap destekli Gazze’nin yeniden inşa planını desteklediklerini açıkladı. Bakanlar ortak bir açıklama yayımlayarak, “Arap Planı, Gazze’nin yeniden inşasına yönelik gerçekçi bir yol gösteriyor ve uygulanması halinde Gazze’de yaşayan Filistinlilerin felaket düzeyindeki yaşam koşullarının hızla ve sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesini vaat ediyor” ifadelerini kullandı.