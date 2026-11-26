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Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Giza vilayetinde meydana gelen ve can kayıplarına yol açan tanker yangını nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Bakanlığın açıklamasında, 25 Kasım'da Giza vilayetindeki çevre yolunda meydana gelen tanker yangınında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Mısır’ın Giza vilayetindeki çevre yolunda dün (25 Kasım) meydana gelen tanker yangını sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Mısır'ın Giza kentinde akaryakıt taşıyan tankerin devrilerek alev alması sonucu meydana gelen faciada 31 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.