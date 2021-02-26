Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "25 Şubat 2021 tarihinde Mali’nin Bandiagara bölgesindeki jandarma birliğini hedef alan terör saldırısında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz.

Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.