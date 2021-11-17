Türkiye’den Lübnan’a destek ziyareti

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Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Lübnan’ın karşılaştığı krizlere çözümler bulunması ve genel seçimlerin zamanında düzenlenmesi için Türkiye’nin destek verdiğini ifade etti.

El-Cumhuriye’de yayınlanan ‘Yanındayız Lübnan’ başlıklı yazısında da Mevlânâ’nın“Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözünü aktaran Bakan, 2020’de meydana gelen Beyrut Liman patlamasından sonraki ziyaretinde yıkık bir binanın üzerinde gördüğü, “Beyrut bin defa ölmüş, bin defa dirilmiştir” ifadelerini hatırlattı.