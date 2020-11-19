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DHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 19:16 | Son Güncelleme:

Türkiye’den ’Lota Kasırgası’nın vurduğu ülkelere taziye mesajı

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Türkiye’den ’Lota Kasırgası’nın vurduğu ülkelere taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Lota Kasırgası’nın vurduğu ülkelere, yaşanan can kayıpları ve oluşan hasar nedeniyle geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde etkili olan Lota Kasırgası’nın, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Panama, Kolombiya, Kosta Rika ve Belize’de can kaybı ile maddi hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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