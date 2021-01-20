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Dünya
DHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 20:24 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Libya'ya başsağlığı mesajı

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Türkiye'den Libya'ya başsağlığı mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Libya Deniz Akademisi’nde çıkan yangın ve meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Trablus’ta Libya Deniz Akademisi’nde 19 Ocak 2021 tarihinde çıkan yangın ve akabinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucunda Deniz Akademisi ve Deniz Harp Okulu komutanları ile bir sivilin hayatlarını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Merhumlara Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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