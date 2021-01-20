Türkiye'den Libya'ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Trablus’ta Libya Deniz Akademisi’nde 19 Ocak 2021 tarihinde çıkan yangın ve akabinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucunda Deniz Akademisi ve Deniz Harp Okulu komutanları ile bir sivilin hayatlarını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Merhumlara Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.