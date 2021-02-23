Türkiye’den Libyalı bakana ‘Geçmiş olsun’

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Başağa’ya konvoyuna saldırıda bulunulması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre de Akar, telefon görüşmesinde geçmiş olsun dileklerini iletti, saldırıya ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar görüşmede, Başağa nezdinde tüm Libya için birlik ve dayanışma mesajı da verdi.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Libya İçişleri Bakanlığı, Başağa’nın 21 Şubat’ta yerel saatle 15.00 civarında Trablus’un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giden konvoyuna ağır silahlı bir pikaptan makineli silahlarla ateş açıldığını duyurmuştu. Öte yandan, olaya karışan aracın bağlı olduğu Güvenlik ve İstikrarı Destekleme Birimi, kurum aracının günlük görevinden döndüğü sırada yolda Başağa’nın konvoyu ile karşılaştığını ve konvoydaki güvenlik ekibinin araca “haksız yere” ateş açtığını öne sürdü. Olayda diğer araçtaki bir kişi ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.