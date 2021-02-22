Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıya şiddetli kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Goma şehrinde BM’ye ait bir konvoya düzenlenen saldırıda, İtalya’nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ile yakın koruması ve bir şoförün hayatını kaybettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.



Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost İtalya halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.



KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ'NDE WFP KONVOYUNA SALDIRI



Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma ve Bukavu kentleri arasındaki yolda, yerel saatle 10.00 sularında, BM Dünya Gıda Programına ait bir konvoya yönelik hafif silahlar kullanan bir grup terörist tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.



Olayda, İtalya'nın 2017'den beri KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve WFP şoförü hayatını kaybetmişti.