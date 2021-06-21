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Dünya
Haber Giriş: 21.06.2021 - 22:24 | Son Güncelleme:

Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi

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Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, akşam Ercan Havalimanı'na indi.

Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 290 bine doza ulaştı.

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