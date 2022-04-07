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Türkiye’den kınama: Sorumlular hesap vermeli

#Türkiye#Rusya#Ukrayna
Türkiye’den kınama: Sorumlular hesap vermeli

Türkiye, dünyada infiale yol açan Buça katliamını kınarken sorumluların tespit edilerek hesap vermelerini istedi.

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Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında denge politikası yürüttüğü gerekçesiyle Ukrayna Buça’da yaşanan katliama tepki göstermekten çekindiğine dair iddialara yanıt Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık dün yaptığı açıklamada, Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan sivillere yönelik katliam görüntülerini “dehşet verici ve insanlık adına üzücü” olarak tanımladı. Açıklamada, Ukrayna halkının acısı paylaşılırken, “Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir” denildi.

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TAHLİYEDE ASKERİ ATAŞELİKLER DEVREDE

Öte yandan Mariupol’deki sivillerin denizden tahliyesi için Türkiye’nin yaptığı girişimlerde askeri ataşeliklerin de devrede olduğu öğrenildi. Kaynaklar, iki tarafın da olumlu görüş bildirip güvence vermesi durumunda Mariupol’da sıkışmış 80 binden fazla insanın deniz yoluyla tahliye edilmesi için Türkiye’nin hazır tuttuğu gemilerin derhal harekete geçeceğini söylemişti.

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#Türkiye#Rusya#Ukrayna

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