TÃ¼rkiye, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadele eden Ã¼lkelere yardÄ±m eli uzatmaya devam ediyor. Åžimdiye kadar bir Ã§ok Ã¼lkeye tÄ±bbi malzeme yardÄ±mÄ±nda bulunan TÃ¼rkiye, salgÄ±n ile mÃ¼cadele eden Kazakistan Cumhuriyeti'ne tÄ±bbi malzeme ve ekipman yardÄ±mÄ±nda bulundu. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan yardÄ±m malzemeleri, Ankara EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda getirilerek uÃ§aÄŸa yÃ¼klendi.Â

YardÄ±m malzemeleri arasÄ±nda 30 ventilatÃ¶r cihazÄ±, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 35 bin tulum, 2 bin siperlik, 2 PCR cihazÄ±, 30 bin SARS-CoV-2 (2019-nCov) RT-qPCR Tespit Kiti, 30 bin Viral NÃ¼kleik Asit Ä°zolasyon Kiti ve 10 bin kutu Hidroksiklorokin tablet yer aldÄ±. HavalimanÄ±ndaki tÃ¶rene DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yavuz Selim KÄ±ran ve Kazakistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Abzal Saparbekuly katÄ±ldÄ±.

'KAPIMIZI Ã‡ALAN 152 ÃœLKENÄ°N 140'INA TIBBÄ° YARDIMDA BULUNDUK'

Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KÄ±ran, Mart ayÄ±ndan bu yana dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶rÃ¼nmeyen dÃ¼ÅŸmanla mÃ¼cadele ettiÄŸini belirterek,Â "Covid-19 ile mÃ¼cadelede alÄ±nan tedbirler yereldir. Yerel anlamda her Ã¼lke kendine Ã¶zgÃ¼ tedbirleri almaktadÄ±r. Ama bu mÃ¼cadelede baÅŸarÄ± gÃ¶sterilmesinin yolu, kÃ¼resel iÅŸ birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmadÄ±r. BugÃ¼n kapÄ±mÄ±zÄ± Ã§alan 152 Ã¼lkenin 140'Ä±na tÄ±bbi yardÄ±mda bulunan bir Ã¼lke olduÄŸumuzun altÄ±nÄ± Ã§izmek istiyorum. Ä°htiyaÃ§ halinde Kazakistan ve Kazakistan halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz. Bu kara gÃ¼nde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti halkÄ± 7 den 70'e unsurlarÄ±yla birlikte Kazakistan halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmuÅŸ, bu kara gÃ¼nde dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bir kez daha gÃ¶stermiÅŸtir" diye konuÅŸtu.

YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yardÄ±m uÃ§aÄŸÄ± Kazakistan'a havalandÄ±.