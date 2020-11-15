Türkiye’den Karabağ uyarısı: Taviz verilmesine müsaade etmeyiz

Milli Savunma Bakanlığı’ndan toplantı öncesi yapılan haftalık bilgilendirmede ateşkes mutabakatıyla ilgili taviz verilmesine müsaade edilmeyeceği ve ihtiyaç duyulması halinde Azerbaycan’a her türlü desteğin verileceğinin vurgulanması dikkati çekti.

BAKÜ’YE TAM DESTEK

Açıklamada, “Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecini çok yakından takip edeceğimizi, taviz verilmesine müsaade etmeyeceğimizi, ihtiyaç duyulması halinde hiç tereddüt etmeden Azerbaycan’a her türlü desteği vereceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Azerbaycan’ın davası, bizim davamız, sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir” dendi. Bu açıklama sonrasında Ortak Gözetleme merkezi ile görüşmeler yeniden başladı. Öğle saatlerinde teknik görüşmelerin tamamlandığı, görüşmelere ilerleyen günlerde devam edilmesinin planlandığı açıklandı.