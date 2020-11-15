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Uğur ERGAN
Haber Giriş: 15.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkiye’den Karabağ uyarısı: Taviz verilmesine müsaade etmeyiz

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Türkiye’den Karabağ uyarısı: Taviz verilmesine müsaade etmeyiz
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Dağlık Karabağ’da sağlanan ateşkesi gözlemek ve denetlemek için kurulacak Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi için Ankara’da iki ülke askeri heyetleri arasındaki ikinci gün görüşmeleri dün öğle saatlerinde sonuç alınmadan tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan toplantı öncesi yapılan haftalık bilgilendirmede ateşkes mutabakatıyla ilgili taviz verilmesine müsaade edilmeyeceği ve ihtiyaç duyulması halinde Azerbaycan’a her türlü desteğin verileceğinin vurgulanması dikkati çekti.

BAKÜ’YE TAM DESTEK

Açıklamada, “Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecini çok yakından takip edeceğimizi, taviz verilmesine müsaade etmeyeceğimizi, ihtiyaç duyulması halinde hiç tereddüt etmeden Azerbaycan’a her türlü desteği vereceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Azerbaycan’ın davası, bizim davamız, sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir” dendi. Bu açıklama sonrasında Ortak Gözetleme merkezi ile görüşmeler yeniden başladı. Öğle saatlerinde teknik görüşmelerin tamamlandığı, görüşmelere ilerleyen günlerde devam edilmesinin planlandığı açıklandı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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