Türkiye'den Kanada'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kanada’nın British Columbia eyaletinde bir okulda 10 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın paylaşımında, saldırıda yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Kanada’nın British Columbia eyaletindeki bir okulda dün (10 Şubat) meydana gelen silahlı saldırıda yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Kanada halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.