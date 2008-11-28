Türkiye'den kaçırılan antik paralar İtalya'da ele geçirildi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Türkiye'den getirildiği belirtilen antik para ve arkeolojik objeler, İtalya'nın Trieste kentinde ele geçirildi.

İtalyan mali polis ekipleri, Trieste sınır kapısında İstanbul'dan gelen araçta yaptıkları aramada, 2.500 adetten fazla antik para ve arkeolojik obje tespit etti.

Trieste cumhuriyet savcılığı, aracın sürücüsü hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma başlattı.



İtalyan güvenlik birimleri, antik para ve arkeolojik objelerin araçta bir çantayla gizlenmiş halde ele geçirildiğini belirtirken, sürücünün uyruğu ve kimliği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.



Uzmanlar tarafından yapılan ilk incelemede, bulunan antik paraların Bizans ve Roma dönemine, arkeolojik objelerin ise milattan sonra dördüncü yüzyıla ait olduğu saptandı.



Yetkililer, ele geçirilen antik para ve arkeolojik objelerin değerinin 100 bin avronun üzerinde olduğunun tahmin edildiğini belirterek, özel koleksiyonculara satılması muhtemel bu tür tarihi objelerin gerçek mali değerine ilişkin kesin bir rakam verebilmenin mümkün olmadığına da dikkati çektiler.