Türkiye’den İsrail’e tepki ‘Soykırımın yeni aşaması’

Açıklamada, “İsrail’in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekâtı, devam eden katliamları daha da artıracak, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacak ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştirecektir” denildi. Ateşkes anlaşması için gayretlerin sürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatının İsrail’in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koyduğu ifade edildi. Uluslararası topluma da çağrıda bulunularak, “Gazze’de ateşkesin sağlanması için başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir. Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz” denildi.

‘BU KATLİAM DURMALI’

İSRAİL’in Gazze’yi topyekun işgal hareketine dünyadan peş peşe tepkiler geldi:

- BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk: Bütün dünya barış istiyor. Ancak tek gördüğümüz artan şiddet. Bu katliam durmalı.

- Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul: İsrail’in işgalinden endişe duyuyoruz. Uluslararasu hukuk ihlal ediliyor.

- İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper: Bu saldırı sadece daha fazla sivilin kanını dökecek. Pervasız ve korkunç.

- İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard: İsrail hükümetine daha fazla baskı uygulamamız gerekiyor. Gerek ekonomik gerek siyasi.

- Filistin Dışişleri Bakanlığı: Gazze toplu mezarlığa dönüştü. Uluslararası diplomasi savaşı durdurmada başarısız oldu.