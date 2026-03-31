Türkiye'den İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) bünyesinde görev yapan barış gücü personeline yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

3 BARIŞ GÜCÜ ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık açıklamasında, saldırı sonucu Endonezyalı üç barış gücü mensubunun hayatını kaybettiği, çok sayıda görevlinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, “UNIFIL bünyesinde görev yapan Endonezyalı üç barış gücü mensubunun hayatını kaybetmesi ve çok sayıda görevlinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıları kınıyor, Endonezya Hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

“ULUSLARARASI HUKUKUN AĞIR İHLALİ”

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler personeline yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“BM kurumlarına ve BM barış gücü personeline yapılan bu saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlalini teşkil etmektedir. Söz konusu saldırıların faillerinin adalet önünde hesap vermesi sağlanmalıdır.”

“İŞGAL İSTİKRARSIZLIĞI DERİNLEŞTİRİYOR”

Açıklamada ayrıca İsrail’in Lübnan’daki varlığına da dikkat çekildi.

“İsrail’in Lübnan’daki işgali bölgemizde savaşın yayılmasına ve istikrarsızlığın daha da derinleşmesine yol açmaktadır” denilen açıklamada, uluslararası topluma çağrı yapıldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakanlık, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“İsrail yayılmacılığının, saldırganlığının ve işgalinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz.”