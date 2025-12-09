×
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Kudüs'teki BM binası baskınına tepki

#Türkiye#İsrail#Doğu Kudüs
Türkiye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler binasına İsrail güçleri tarafından el konulmasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in, BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) binasına düzenlediği baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler binasına baskın düzenlemesini ve binaya el konulmasını kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: 

"İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) binasına düzenlediği baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz.

İsrail'in, diplomatik dokunulmazlığa sahip bir BM binasına yönelik bu eylemleri uluslararası hukukun açık biçimde ihlalidir.

Uluslararası Adalet Divanı’nın 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşünde, İsrail’in işgalci güç olarak UNRWA’nın faaliyetlerine engel olmama, tam aksine, faaliyetlerini kolaylaştırma yükümlülüğü net biçimde ortaya konulmuştur.

Filistin mültecilerine ikame edilemez hizmetler sunan ve Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının korunmasında temel rol oynayan UNRWA’nın faaliyetlerinin devam etmesi, kalıcı barış çabaları için de hayati önem taşımaktadır.

Uluslararası toplumun, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı tedbirler alması ve UNRWA’ya destek vermesi gerekmektedir."

