Türkiye'den İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesine bağlı bir beldeye düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü baskına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık’ın yıl dönümüne yaklaşılırken ve uluslararası toplumun Suriye’nin istikrarı paydasında buluştuğu bu dönemde İsrail, Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha göstermiştir.

İsrail, Suriye’den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır. Suriye Hükümeti ve halkının ülkede güvenlik, refah ve toplumsal barışı tesis etme gayretlerine engel olma amacı taşıyan İsrail’in saldırıları bir an evvel sona erdirilmelidir.

Bu hususta uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine vazife düşmektedir."

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail askerlerinin Suriye'nin Kuneytra bölgesine bağlı Beyt Cin beldesine baskın düzenlediği bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberde, beldedeki bazı kişileri zorla alıkoymaya çalışan İsrail askerlerinin baskını sırasında çatışma çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusunun baskın sırasında helikopterlerle saldırıyı düzenleyen askerlere destek verdiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun Beyt Cin'deki bazı bölgeleri topçu atışıyla da hedef aldığı belirtildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, çıkan çatışmada ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.