Dünya Haberleri

Türkiye'den İsrail'e sert kınama: Soykırım planlarının yeni aşaması

Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 16:06

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de kara harekatı başlatmasını sert bir dille kınadı. Bakanlık, Gazze'ye yönelik bu adımı "Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşaması" olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü saldırıları genişleterek kara harekatı başlatmasını sert bir dille kınadı. 

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır.

İsrail'in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatı, devam eden katliamları daha da artıracak, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacak ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştirecektir.

Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatı, İsrail'in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir.

Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz."

