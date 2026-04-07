Türkiye'den İsrail'e kınama

Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 11:32

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına ilişkin tepki açıklaması yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli bir bakan tarafından Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına sert tepki gösterdi.

“EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu eylem açık ifadelerle kınandı. Açıklamada,
"İsrailli bir bakan tarafından Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." denildi.

“KABUL EDİLEMEZ PROVOKASYON”

Açıklamada, Benjamin Netanyahu hükümetinin adımlarına da dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Netanyahu hükümetinin, münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan ihlal ve provokasyonları kabul edilemez."

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma da çağrıda bulundu. Açıklamada, Doğu Kudüs’teki kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğünün sağlanmasının önemine vurgu yapılarak şu ifadeler yer aldı:

"Mescid-i Aksa’nın Müslümanların ibadetine açılmasının ve Doğu Kudüs’teki kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğünü engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılmasının sağlanması uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur."

