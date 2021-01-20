MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye’den İspanya’ya taziye mesajı
GeriDünya Türkiye’den İspanya’ya taziye mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 20:30 | Son Güncelleme:

Türkiye’den İspanya’ya taziye mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye’den İspanya’ya taziye mesajı
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanlığı, İspanya’nın başkenti Madrid’de meydana gelen patlamadaki can kayıpları nedeniyle İspanyol halkı ve hükümetine taziye mesajı gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ölü ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. İspanyol halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle