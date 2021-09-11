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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Türkiye'den İspanya'ya dayanışma ve taziye mesajı

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Türkiye'den İspanya'ya dayanışma ve taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Malaga şehri kırsalında devam eden yangınlar ve yangınla mücadele eden bir itfaiye görevlisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle dayanışma ve taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İspanya’nın Malaga şehri kırsalında devam eden yangınların üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen yangınlarla mücadelede verdiği desteği şükranla hatırladığımız İspanya ile dayanışma içerisindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden itfaiye görevlisinin acılı ailesine başsağlığı dilenen açıklamada, yangınların en kısa sürede söndürülmesi temennisinde bulunuldu.

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İspanya, Ağustos ayında Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına 27 kişilik ekip ve 2 yangın söndürme uçağıyla destek vermişti.

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