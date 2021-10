Türkiye'den Hindistan ve Nepal’e taziye mesajı

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hindistan ve Nepal’in çeşitli bölgelerinde son günlerde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı ve kayıp kişinin olduğu, yağışların her iki ülkede maddi zarara ve can kaybına neden olmaya devam ettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Söz konusu facialarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına, dost Nepal ve Hindistan halkları ile hükûmetlerine Türkiye’nin içten taziyelerinin iletildiği belirtilen açıklamada yaralılar için acil şifalar dilendiği ve daha fazla can kaybı yaşanmamasının umut edildiği kaydedildi.