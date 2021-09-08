Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği ortaya çıkmıştı

Dışişleri Bakanlığı skandal genelgeye tepki göstererek "Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC’ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır. GKRY’nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.



ÇARPIK ZİHNİYETİN ULAŞTIĞI NOKTA



Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC’ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır. GKRY’nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz.

Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY’nin bu son eylemi, Ada’da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BARBARCA YAKLAŞIM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesi, Rum kesimi yoneticilerinin Atatürk’ün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığının ifadesidir.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'e ve Atatürk nezdinde Türk milletine yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz. Bu düşmanca tutum, Atatürk'ün temsil ettiği "yurtta sulh, cihanda sulh" yaklaşımına karşı çağdışı bir yaklaşımdır.

- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bu barbarca yaklaşımı Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşama iradesi noktasındaki tahammülsüz yaklaşımlarının da açık göstergesidir.

- Savaşta yenik düşen Yunanistan lideri Venizelos'un 1934'te savaşın galibi Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi tarihi bir gerçektir. Yunan ve Rum liderlere bu tarihi mirası hatırlatıyor ve yüzleşmeye davet ediyoruz."

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