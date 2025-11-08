Türkiye'den güç dengesini değiştirecek hamle! İsrail basınından dikkat çeken Eurofighter analizi

Haberin Devamı

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçaklarını alması İsrail'in gündeminden bir türlü düşmüyor. Son olarak İsrailli Maariv gazetesi Eurofighter konsorsiyomunun CEO'su Jorge Tamrit Degenhardt'in Breaking Defence web sitesine verdiği röportaja geniş yer verdi. Habere göre Eurofighter CEO'su Jorge Tamrit Degenhardt'ın Türkiye'nin imzaladığı 20 adet sıfır Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı anlaşması ile ilgili sözlere değinildi.

Konsorsiyumu CEO'su Jorge Tamrit Degenhardt, Türkiye'nin 20 uçakla yetinmeyebileceğini ve gelecekte uçak siparişinin iki katına çıkabileceğini söyledi. CEO Türkiye ile imzalanan bu anlaşmanın Eurofighter'ın diğer ülkelere satışının da önünü açabileceğini vurguladı.

Degenhardt, "20 uçakla başlıyoruz, ancak sayı artabilir. Bu, diğer ülkelere bir sinyal gönderebilir," dedi ve anlaşmanın diğer ülkeler için uyandırma çağrısı" olabileceğini ekledi.

Haberde Temmuz ayında Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) kapsamında İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan mutabakata göre Türkiye'nin alımlarının toplam 40 uçağa kadar çıkarabileceği de hatırlatıldı.

'GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK ANLAŞMA'

Türkiye, mühimmatları, yedek parça, bakım ve teknik destek unsurları ile birlikte 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının alımı ile ilgili 10.7 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. 24 adet ikinci el Eurofighter savaş uçağının tedariki ile ilgili de Umman ve Katar ile görüşmelerin sürdüğü açıklanmıştı.

Bu anlaşma 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliamlarını sürdüren ve 70 bin insanın ölümüne neden olan İsrail'i rahatsız etti. İsrail gazetesi Maariv, "Türkiye'nin, güç dengesini değiştirecek muazzam anlaşması" başlığını kullanarak anlaşmayı duyurmuştu.

Anlaşmanın NATO müttefikleri arasındaki savunma ilişkilerini derinleştirdiği kaydedilen haberde, Eurofighter savaş uçakları için "Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etmesine de katkı sağlayacak" denildi.

Haberde, Türkiye'nin uzun süredir Batı ile en sıcak diplomatik ilişkilerini yaşadığı belirtildi ve Ankara'nın Eurofighter uçaklarının yanı sıra ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını da envanterine katmak istediği vurgulandı.

"İSRAİL'İ ENDİŞELENDİREN ANLAŞMA"

İsrail'de yayın yapan "The Renewal" gazetesi, gelişmeyi "İsrail’i endişelendiren anlaşma" başlığıyla duyurdu.

Gazete, Bayraktar insansız hava araçları (İHA) ile Türk savunma sanayisinin adından sıkça söz edildiğini vurgularken Ankara'nın bu anlaşma ile hava üstünlüğüne güç katmak istediği belirtildi.

Gazete, anlaşmanın yalnızca uçak satışını değil, aynı zamanda teknik destek ve bakım paketini de içerdiğini yazdı.

"KRİTİK BİR ADIM"

İsrail'in önde gelen Yedioth Ahronot gazetesi, anlaşmayı "kritik bir adım" olarak değerlendirdi.

Gazetede yer alan haberde, "Ankara NATO bağlarını güçlendirirken, Türkiye’nin hava gücünü artırma hedefinde kritik bir adım" ifadesini kullandı.

Uzman görüşlerine yer verilen haberde, "Bu gelişme, Türkiye’nin hava savunma kapasitesini modernize etme sürecini hızlandıracak ve bölgesel güç dengelerinde yeni bir sayfa açacak" değerlendirmesi yer aldı.