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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 05.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Türkiye'den gelen yardımı hazmedemediler

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Türkiye'den gelen yardımı hazmedemediler
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Türkiye’nin Hannover bölgesine tıbbi malzeme yardımına hazımsızların tepki göstermesi üzerine teslim töreni iptal edildi.

Almanya’da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) bir süredir Türkiye’ye karşı sürdürdüğü tavrı maske yardımlarına da yansıdı. Türkiye, Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’ndeki 21 şehir ve beldede 1.2 milyon nüfusu kapsayan Hannover bölgesine korona krizi nedeniyle dayanışma amaçlı 40 bin maske gönderdi. Dün için planlanan teslim töreni SPD’deki bazı hazımsızların tutumu nedeniyle iptal edildi. Törene Hannover’in Türkiye kökenli Belediye Başkanı Yeşiller Partisi’nden Belit Onay, Hannover Valisi SPD’li Hauke Jagau, Türkiye’nin Hannover Başkonsolosu Banu Malaman, Dışişleri Bakanlığı’nı temsilen Mustafa Erkan ve basın mensupları davet edilmişti.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI YÜZÜNDEN

Hannover’in SPD’li eski belediye başkanı ve terör örgütü PKK gösterilerinde konuşmalarıyla tanınan Herbert Schmalstieg, eleştirel açıklamalar yaparak Türkiye’den bağış alınmaması gerektiğini savundu. Alman basını bu eleştiriler üzerine törenin iptal edildiğini yazdı. Tören iptaline rağmen maskeler teslim edildi. Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Onay Hürriyet’e “Maske ve tıbbi malzeme siparişlerinden Hannover bölgesi sorumlu. Konunun belediyemizle bir alakası yok” diye açıklama yaptı.

Türkiyeden gelen yardımı hazmedemediler
Herbert Schmalstieg Türkiye’den yardıma karşı çıktı.

Türkiyeden gelen yardımı hazmedemediler
Yardımı Hannover Valisi Hauke Jagau teslim aldı.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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