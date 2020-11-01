MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye'den Filipinler'e taziye mesajı
GeriDünya Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 23:57 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen tayfun felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filipinler'i etkisi altına alan Goni Tayfunu nedeniyle meydana gelen sellerin can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sel felaketinde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Goni Tayfunu'nun vurması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi ölmüştü.

Yetkililer, hızı saatte 280 kilometreye çıkan rüzgarlara neden olan tayfunun ülkenin doğusundaki Catanduanes Adası'nda karaya ulaştığı ve beraberinde şiddetli yağış getirdiğini duyurmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle