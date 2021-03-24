Türkiye’den esinlendi... İngiltere savunmada SİHA’lara odaklanacak

İngiltere, önümüzdeki yıllarda geçerli olacak savunma politikasını belirledi. Boris Johnson hükümeti, “Rekabetçi Bir Çağda Savunma” başlığı altında İngiliz ordusunun 2030 vizyonunu da ortaya koyan yeni savunma stratejisini yayımladı. Yeni savunma strateji belgesine göre asker sayısının azaltılması planlanırken İngiliz ordusunda SİHA ve yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verilecek.

UÇAKLAR EMEKLİ EDİLECEK

SİHA ve İHA’lara yer açmak için 114 askeri uçak ve helikopter hizmetten çekilecek. Rapora göre 2040 yılına kadar pilotlu askeri hava araçları, tüm İngiliz hava filosunun sadece beşte birini oluşturacak. 2025’e kadar asker sayısı 82 binden 72 bin 500’e indirilecek. Tankların sayısı da 227’den 148’e inecek. Ancak kalan tanklar en gelişmiş sistemler olacak.

LİBYA VE KARABAĞ VURGUSU

Raporun en can alıcı kısmı ise SİHA ve robotlara verilen önem oldu. Raporda robotlar, İHA ve SİHA’larla yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği vurgulandı. Bazı ülkelerin yeni teknolojilerin ve savunma yeteneklerinin geliştirilmesinde askeri-sivil yaklaşımı benimsediğine bu yöntemle geliştirilen düşük maliyetli yeteneklerin (SİHA), Libya ve Dağlık Karabağ’da olduğu gibi yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğuna raporda ayrıca dikkat çekildi. Türkiye’nin SİHA desteği, Dağlık Karabağ ve Libya’da çatışmaların seyrini değiştirmişti.

ANKARA İLE İŞBİRLİĞİNE DEVAM

Türkiye’nin “terörizmle mücadele ve bölgesel konularda önemli rol oynayacak bir NATO müttefiki” olarak tanımlandığı belgede, Birleşik Krallık’ın Türkiye ile operasyonlar, yetenekler ve endüstriyel iş birliği konularında uzun dönemli ilişkileri sağlamlaştırmak için çalışacağı kaydedildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, 12 Aralık 2020’de Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde (RUSI) yaptığı bir konuşmada, Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA), SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak Türkiye’nin yeni nesil silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) örnek göstermişti.

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