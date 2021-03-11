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Dünya
DHA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 19:23 | Son Güncelleme:

Türkiye’den Endonezya’ya başsağlığı mesajı

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Türkiye’den Endonezya’ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya’da 27 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazası nedeniyle Endonezya halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Endonezya’nın Batı Cava bölgesinde bugün meydana gelen otobüs kazasında aralarında öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin bulunduğu en az 27 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 40 kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Endonezya halkı ile merhumların kederli aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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