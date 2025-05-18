Türkiye’den en çok Schengen başvurusu Yunanistan’a yapıldı

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Avrupa Birliği, 2024’e ilişkin Schengen vizesi istatistiklerini açıkladı. AB verileri, Türk vatandaşlarının 2024’te Schengen vizesi alabilmek için en fazla başvuruyu Yunanistan’a yaptığını gösteriyor.

- AB’ye göre geçen yıl Yunanistan’a vize başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısı 296 bin 377 oldu. Türklerin en fazla başvuru yaptığı diğer iki ülke ise 215 bin 506 başvuruyla Almanya ve 151 bin 640 başvuruyla Fransa.

ÇİNLİLER BİRİNCİ SIRADA

- AB’nin verileri Türklerin vize başvurularının 2024’te de artış eğilimini sürdürdüğüne işaret ediyor. 2024’te Türkiye’den Schengen konsolosluklarına yapılan başvuru sayısı 1 milyon 173 bin 917 oldu. Başvuru sayısı 2022’de 778 bin 409, 2023’te ise 1 milyon 55 bin 885’ti.

- Türkiye, 2024’teki başvuru sayısıyla, 1 milyon 779 bin 255 başvuruyla ilk sırada olan Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye’yi ise 1 milyon 108 bin 239 başvuruyla Hindistan izledi.

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REDDEDİLME BİRAZ AZALDI

- AB’ye göre Türkiye’den yapılan başvuruların reddedilme oranı 2024’te bir önceki yıla göre düştü. 2024’te Türkiye’den yapılan başvuruların yüzde 14.5’ine olumsuz yanıt verildi. Bu oran 2022’de yüzde 15.7, 2023’te ise yüzde 16.1’di. Ret oranında 2024’te AB ortalaması ise yüzde 14.8 olarak belirlendi.

- AB’yle Türkiye arasındaki vize muafiyeti süreci, belirlenen 72 kriterden 6’sı henüz yerine getirilmediği için tıkanmış durumda. Türkiye, vize muafiyeti konusunda ilerleme olana kadar vize kolaylığı sağlanması için AB ülkeleriyle temaslarını sürdürüyor.