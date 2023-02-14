Türkiye’den dönen İtalyan itfaiye şefi: Bu kadar büyük yıkım görmemiştim

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Türkiye’ye giden ekibe komutanlık yapan Pisa kenti itfaiye şefi Nicola Ciannelli, Toskana bölgesinde basılan La Nazione gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kariyerim boyunca hiç bu kadar büyük bir yıkım görmemiştim. İtfaiye teşkilatındaki neredeyse 30 yıllık görev süremde, faaliyet gösterdiğimiz bölgenin tamamına yayılmış bu kadar çok yıkımı hiç görmemiştim.”

Daha önce de Ekvador ve Nepal gibi ülkelerde depremler sonrası uluslararası yardım çalışmalarına katılan 55 yaşındaki Ciannelli, Il Giornale gazetesine de “Bu, şimdiye kadar tanık olduğumuz en kötü deprem” dedi.

Il Giornale’nin “Bu yıkıma insan eli de katkıda bulundu mu?” sorusunu ise itfaiye şefi şöyle yanıtladı:

“İncelenen binalarda çatı katlarında hafifletici elementler yoktu. İnşaat teknikleri, depremlerde tipik olarak görülen yatay itme kuvvetine karşı iyi bir direniş kapasitesini garanti eder nitelikte değildi.”

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Müteahhitlere yöneltilen suçlamaların hatırlatılması üzerine de Ciannelli, “Evlerde kullanılan çimentonun bazı bölümleri bizim standartlarımızdan farklıydı. Daha zayıftı” dedi.

Öte yandan Ciannelli, kendisini en çok etkileyen şeylerden birinin depremzedelerden gördükleri “takdir” olduğunu da aktardı ve şöyle devam etti:

“Kimsesizlik ve ölümle karşılaştık ama aynı zamanda da yaralı ancak parçalanmamış bir halkın gururuyla karşılaştık. Her şeyini kaybetmiş insanlar bize kamp kuracak yer bulmamızda yardımcı oldu. İnsanlar çok az olan yiyeceklerini bile bizimle paylaşmaya hazırdı.”

“(Kurtardığımız insanlardan) büyük bir takdir gördük. Enkazdan çıkardığımız 32 yaşındaki bir adam, tüm ailesini, eşini ve çocuklarını kaybetmiş olmasına rağmen duygulandı. Ve kurtardığımız iki gençten biri hemen yardıma hazır olduğunu söyledi.”

La Nazione gazetesi ayrıca Türkiye’den dönen ekipte yer alan hekim Alessandro Coppa ile hemşire Arianna Bianchi’nin şu sözlerine de yer verdi:

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“Hatay yıkılmış durumda, binalar çökmüştü, tuvalet yoktu, ücretsiz telefon hattı yoktu, yatak yoktu. Sıcaklık eksi 8’e düşüyordu, geceleri üşüyorduk, ama kayıpların yakınları bizden çok daha kötü durumdaydı. Çöken binalarda mahsur kalan çocuklarını, annelerini, kardeşlerini bulma umuduyla battaniye ve bir ateşin etrafında enkaz başında duruyorlardı.”