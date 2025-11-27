Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki anlaşmaya tepki

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanmasına yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 2003 yılından itibaren, Kıbrıs Adası'nın egemen eşit unsuru olan Kıbrıslı Türkleri hiçe sayarak, bölgedeki kıyıdaş ülkelerle Kıbrıs Adası'nın etrafındaki deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin ikili anlaşmalar imzalamaktadır.

Son olarak, Lübnan ile GKRY arasında 2007 yılında akdedilmiş ancak yürürlüğe girmemiş bulunan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması dün (26 Kasım) iki ülke arasında yeniden imzalanmıştır.

Anılan anlaşmaya konu bölge, 18 Mart 2020 tarihinde BM nezdinde tescil ettirdiğimiz Doğu Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığının dışında kalmakla birlikte, ülkemiz konuya Kıbrıs meselesi ve Kıbrıslı Türklerin hakları bağlamında yaklaşmaktadır.

Lübnan veya bölgedeki diğer kıyıdaş ülkelerin GKRY'yle bu tür bir anlaşma imzalaması, Kıbrıslı Türklerin Ada üzerindeki eşit hak ve çıkarlarını yakından ilgilendirmektedir.

GKRY'nin, Kıbrıslı Türkleri veya Ada'nın tümünü temsil etmediğini ve Ada'nın tümünü ilgilendiren bu tür tasarruflarda bulunmaya yetkisi olmadığını hatırlatmak isteriz.

Bölge ülkeleri başta olmak üzere, uluslararası toplumu GKRY'nin bu tek taraflı adımlarına destek vermemeye ve Ada'nın egemen ve eşit unsuru olan Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını gasp etmeye yönelik girişimlere alet olmamaya davet ediyoruz.

Türkiye, KKTC'yle birlikte, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir."

LÜBNAN VE GKRY ANLAŞTI

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda düzenlenen imza törenine, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini katıldı.

Törenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Avn, anlaşmanın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Avn, anlaşma sayesinde "Lübnan ve GKRY'nin, deniz kaynaklarını keşfetme ve bu alanda ortak işbirliğini geliştirme imkanına kavuşacağını" savundu.

Anlaşmanın hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür eden Avn, "deniz sınırlarının belirlenmesinin ardından keşif faaliyetlerini yürüten şirketlerin çalışmalarını kolaylaştıracak ikili anlaşmaların geliştirilmesi için ciddi şekilde çalışabileceklerini" öne sürdü.

GKRY ile enerji, iletişim altyapısı, turizm ve savunma alanlarında ortak projeler yürütebilecekleri iddiasında bulunan Avn, "Bu işbirliğimiz kimseyi hedef almıyor ve kimseyi dışlamıyor. Herhangi bir komşuya, dosta ya da ortağa engel koyma amacı taşımıyor." ifadelerini kullandı.

GKRY lideri Hristodulidis de anlaşmanın taraflar arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini öne sürdü.

Anlaşmanın, Orta Doğu'da enerji alanındaki işbirliği fırsatlarını güçlendirdiğini ve bölgenin Avrupa için alternatif bir enerji koridoru olmasına imkan tanıdığını savunan Hristodulidis, Lübnan ile elektrik bağlantısına ilişkin fizibilite çalışması hazırlanması için yakın dönemde Dünya Bankasına başvuracaklarını aktardı.

Lübnan hükümeti, 23 Ekim tarihli toplantısında, GKRY ile varılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını onaylamıştı.