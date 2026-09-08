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Türkiye'den 'Bosna Kasabı' Ratko Mladiç'in cenaze törenine tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#Sırbistan#Bosna Kasabı
Türkiyeden Bosna Kasabı Ratko Mladiçin cenaze törenine tepki
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 09:15

Dışişleri Bakanlığı, Srebrenitsa Soykırımı'ndan suçlu bulunan ve 27 Ağustos'ta Hollanda'nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede ölen "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladiç'e düzenlenen cenaze törenine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, cenaze töreninin, "yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesinin kabul edilemez" olduğu ifade edildi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilen "Bosna Kasabı" ismiyle anılan Ratko Mladiç'in cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, Mladiç'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Mahkeme kararlarının reddedilmesinin ve hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılmasının mağdurlar ile yakınlarının acılarını derinleştirdiğini ifade eden Keçeli, bu tutumların bölgede barış ve uzlaşı için yıllardır sürdürülen çabalara da zarar verdiğini söyledi.

Keçeli, Balkanlar'ın geçmişten gerekli dersleri çıkararak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceği birlikte inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

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Açıklamasında Srebrenitsa soykırımı kurbanlarını da anan Keçeli, "Bu vesileyle, başta Srebrenitsa soykırımı kurbanları olmak üzere Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeden tüm masum insanları bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladiç’in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez.

Söz konusu mahkeme kararlarının reddedilmesi veya hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılması, mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirmekte, aynı zamanda bölgede barış ve uzlaşı yönünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar vermektedir.

Balkanlar’ın ihtiyacı, geçmişten gerekli derslerin çıkarılarak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceğin birlikte inşa edilmesidir.

Bu vesileyle, başta Srebrenitsa soykırımı kurbanları olmak üzere Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeden tüm masum insanları bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz."

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#Dışişleri Bakanlığı#Sırbistan#Bosna Kasabı

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