Türkiye'den Bolivya'da uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Bolivya Uçak Kazası#La Paz#Kargo Uçağı Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 02:38

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında para taşıyan bir kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bolivya'da dün meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Bolivya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında para taşıyan bir kargo uçağının düşmesi sonucu en az 15 kişi ölmüştü.

Bolivya Savunma Bakanı Marcelo Salinas, Hercules C-130 tipi kargo uçağının yeni basılmış Bolivya paralarını taşırken, La Paz'a komşu El Alto şehrindeki havaalanına iniş yaparken "pistten saptığını" ve ardından yakındaki bir tarlaya düştüğünü söylemişti.

 

