MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye'den BM Güvenlik Konseyine çağrı: 'BAE'ye hukuka uyma sorumluluğu hatırlatılsın'
GeriDünya Türkiye'den BM Güvenlik Konseyine çağrı: 'BAE'ye hukuka uyma sorumluluğu hatırlatılsın'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 20:14,Son Güncelleme:

Türkiye'den BM Güvenlik Konseyine çağrı: 'BAE'ye hukuka uyma sorumluluğu hatırlatılsın'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyine çağrı: 'BAE'ye hukuka uyma sorumluluğu hatırlatılsın'
Abone Olgoogle-news

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar “bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuka uyma sorumluluğunu hatırlatması çağrısı yaptı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, BAE'nin bölgedeki demokratik hareketleri bastırmaya ve bölgeye hükmetmeye yönelik “yıkıcı” politikalarına dikkati çekti.

BAE'nin Yemen'de çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu, “milyonlarca kişiyi aç bırakmayı savaş aracı olarak kullandığını” ifade eden Sinirlioğlu, BAE'nin Yemen'deki eylemlerinin savaş suçu teşkil ettiğini belirtti.

BAE'nin Yemen'e paralı asker göndermesi, çocuk savaşçı kullanması ve El-Kaide ile bağlantılı terör gruplarını finanse etmesinin BM ve diğer uluslararası örgütler tarafından da belgelendiğini kaydeden Feridun Sinirlioğlu, BAE'nin Libya'da da BM tarafından tanınan hükümeti devirme girişiminde bulunduğunu, sivilleri ve sivil altyapıları bombalayarak savaş suçu işlediğini, silah ambargosunu sistematik olarak ihlal ettiğini ve Libya'ya, Suriye, Sudan ve Çad'dan paralı askerler gönderdiğini ifade etti.

Sinirlioğlu, BAE'nin Sudanlıları Libya'ya savaşmaya göndermeye zorlayarak, “uluslararası insan kaçaklığı” yaptığına dikkati çekti.

BAE'nin Katar'a 2017'de uyguladığı yasa dışı ablukayı, Somali'de siyasi istikrarsızlığı körüklemesini ve Suriye'de Esed rejimine destek vermesini hatırlatan Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'ne Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar “bölgesel ve uluslarları barış ve güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuka uyma sorumluluğunu hatırlatması çağrısında bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle