Türkiye'den BM Güvenlik Konseyine çağrı: 'BAE'ye hukuka uyma sorumluluğu hatırlatılsın'

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, BAE'nin bölgedeki demokratik hareketleri bastırmaya ve bölgeye hükmetmeye yönelik “yıkıcı” politikalarına dikkati çekti.

BAE'nin Yemen'de çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu, “milyonlarca kişiyi aç bırakmayı savaş aracı olarak kullandığını” ifade eden Sinirlioğlu, BAE'nin Yemen'deki eylemlerinin savaş suçu teşkil ettiğini belirtti.

BAE'nin Yemen'e paralı asker göndermesi, çocuk savaşçı kullanması ve El-Kaide ile bağlantılı terör gruplarını finanse etmesinin BM ve diğer uluslararası örgütler tarafından da belgelendiğini kaydeden Feridun Sinirlioğlu, BAE'nin Libya'da da BM tarafından tanınan hükümeti devirme girişiminde bulunduğunu, sivilleri ve sivil altyapıları bombalayarak savaş suçu işlediğini, silah ambargosunu sistematik olarak ihlal ettiğini ve Libya'ya, Suriye, Sudan ve Çad'dan paralı askerler gönderdiğini ifade etti.

Sinirlioğlu, BAE'nin Sudanlıları Libya'ya savaşmaya göndermeye zorlayarak, “uluslararası insan kaçaklığı” yaptığına dikkati çekti.

BAE'nin Katar'a 2017'de uyguladığı yasa dışı ablukayı, Somali'de siyasi istikrarsızlığı körüklemesini ve Suriye'de Esed rejimine destek vermesini hatırlatan Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'ne Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar “bölgesel ve uluslarları barış ve güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuka uyma sorumluluğunu hatırlatması çağrısında bulundu.