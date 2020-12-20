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Haber Giriş: 20.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkiye’den Belçika’ya kınama kararı

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Türkiye’den Belçika’ya kınama kararı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika Temsilciler Meclisi’nde Yukarı Karabağ ve 9 Aralık Anma Günü konularında kabul edilen kararları kınayan bir açıklama yaptı.

Aksoy, “Karabağ konusunda Belçika Meclisi’nde kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz” dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Dışişlerinin tepki gösterdiği 1597 sayılı karar Karabağ’da Azerbaycan’ı eleştiren ve Türkiye’yi hedef alan bir içeriğe sahip. 923 sayılı karar ise 9 Aralık’ın, Belçika devleti tarafından resmen tanınan soykırımların mağdurlarına ilişkin ulusal anma günü ilan edilmesine dayanıyor. Karar, uluslararası ceza mahkemeleri tarafından tanınan soykırımların yanı sıra 1915 olaylarını da kapsıyor.

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