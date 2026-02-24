Türkiye başvurularında değişiklik: Polonya'dan Schengen adımı

Haberin Devamı

Polonya İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye’den yapılan C tipi (kısa süreli) Schengen vizesi başvurularına ilişkin önemli bir güncellemeye gittiğini duyurdu.

3 Şubat’ta alınan kararın yürürlüğe girdiğini belirten başkonsolosluk, bu tarihten itibaren yapılan vize başvuru sürecinde dikkat çeken değişiklikler yapıldığını açıkladı.

ARACI FİRMALARLA İŞ BİRLİĞİ YOK

Konsolosluk tarafından yapılan açıklamada, aracı firmalarla herhangi bir iş birliği yapılmadığı özellikle vurgulandı.

Başvuru sahiplerine yapılan uyarıda "Vize hazırlık hizmeti sunduğunu iddia eden aracı firmalarla iş birliği yapılmamaktadır. Bu tür hizmet sağlayıcıların kullanılması tavsiye edilmez" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Yetkililer, başvuruların yalnızca resmi kaynaklar üzerinden ve bireysel olarak hazırlanması gerektiğini belirtti.

YENİ BAŞVURU KATEGORİLERİ DEVREYE ALINDI

Yeni düzenlemeyle birlikte Schengen vizesi başvurularında daha detaylı bir sınıflandırmaya gidildi.

VFS Global üzerinden erişilen randevu sistemine eklenen yeni kategoriler şöyle sıralandı:

Turistik (Yeni)

İş (Yeni)

Tır Şoförü (Yeni)

Erasmus / NAWA / ECS

AB / Polonya vatandaşı aile üyeleri

Diğer

Bu değişiklikle birlikte başvuruların daha spesifik ve düzenli şekilde alınması hedefleniyor.

RANDEVU SAATLERİ ŞEFFAF ŞEKİLDE PAYLAŞILACAK

Konsolosluk, vize başvuru merkezlerinin (PPWW) çalışma günlerinde randevuların sisteme hangi saatlerde yükleneceğini de açıkladı.

Buna göre başvuru sahipleri, randevu sistemini belirli saatlerde takip ederek uygun tarihleri daha kolay yakalayabilecek.

BAŞVURULAR BİREYSEL YAPILACAK

Yetkililer, başvuru sürecinde yalnızca resmi internet sitelerinin kullanılmasını öneriyor.

Açıklamada, başvuruların gov.pl/web/turcja/wizy adresindeki bilgiler doğrultusunda hazırlanması gerektiği ifade edildi.

İSTEYEN İSTEDİĞİ MERKEZDEN BAŞVURABİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte önemli bir esneklik de getirildi.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, randevu uygunluğuna göre Ankara konsolosluk bölgesi dahil olmak üzere istedikleri vize başvuru merkezini seçebilecek.

C TİPİ SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

C tipi Schengen vizesi, kısa süreli seyahatler için verilen ve Schengen bölgesinde belirli bir süre kalmaya izin tanıyan vize türüdür. Bu vizeyle turistik, ticari veya aile ziyareti gibi amaçlarla Avrupa’ya seyahat edilebilir.

Bu vize, Polonya veya diğer Schengen ülkelerinde 180 günlük bir dönem içinde en fazla 90 gün kalmanıza imkân tanır.

Bu kural, son 180 gün içerisinde Schengen bölgesinde 90 günden fazla kalmamış olmanız halinde, yasal olarak bu ülkelerde bulunabileceğiniz anlamına gelir.