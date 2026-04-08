Türkiye'den barış diplomasisi! MİT aktif rol oynadı, Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 13:34

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştü. Bakan Fidan görüşmede, Türkiye'nin geçici ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), ateşkes için yoğun temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. MİT, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkesi kolaylaştırmak ve çatışmaların tırmanmasını önlemek için arka planda aktif ve etkin bir çaba gösterdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Fidan, Türkiye olarak geçici ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti dile getirdi, kalıcı barışın tesisi için çabalarımızı sürdüreceğimizi belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün (8 Nisan) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, geçici ateşkesin bölgesel düzeyde kalıcı barışa dönüşmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

MİT'TEN ATEŞKES İÇİN YOĞUN TEMASLAR

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkesi kolaylaştırmak ve çatışmaların tırmanmasını önlemek için arka planda kurumlarla eşgüdüm halinde aktif ve etkin bir çaba gösterdi. Bu bağlamda, MİT Başkanlığı başlangıçta çatışmaların önlenmesi için tüm taraflarla temaslarda bulundu. Hem ABD-İsrail bloğu hem de İran ile konuşabilen bir istihbarat teşkilatı olarak; çatışmanın yayılmasının ve tırmanmasının önlenmesi, taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması ve yanlış anlaşılmaların önlenmesi, krizin tırmanmasını önleyecek mesajların iletilmesi, çatışmanın durdurulmasına yönelik çıkış yollarının belirlenmesinde önemli roller üstlendi.

Bu süreçte, MİT Başkanlığı ABD, İran, Irak, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkeyle temas yürüttü. MİT Başkanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu dahil İranlı muhataplarıyla süregelen irtibat kanallarını da bu dönemde kullanarak, çatışmanın durdurulmasına dair öneri ve mesajlarını sürekli bir şekilde iletti. Ayrıca çatışma bölgelerinden diğer ülkelerin tahliye ve insani amaçlı isteklerine de yardımcı oldu.

MİT Başkanlığı, çatışmaların durdurulmasına yönelik girişimlerin yanı sıra İran'daki kriz durumunun Terörsüz Türkiye sürecini olumsuz yönde etkilememesi ve İran içerisinde etnik bir çatışmanın engellenmesi amacıyla aktif çalışmalar yürüttü. Son olarak, bölgede yaşanan karışıklıklardan istifadeyle Türkiye'de gerçekleştirilebilecek casusluk faaliyetlerine karşı da sıkı önlemler alındı.

Gözden Kaçmasınİran zafer ilan etti: Trumptan ilk ateşkes yorumu Orta Doğunun altın çağı olabilirİran zafer ilan etti: Trump'tan ilk ateşkes yorumu! Orta Doğu'nun altın çağı olabilirHaberi görüntüle
