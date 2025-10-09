Gazze'deki ateşkes ilanı sonrası Türkiye'den peşe peşe açıklama

Gazze'deki ateşkes ilanı sonrası Türkiye'den peşe peşe açıklamaGüncelleme Tarihi:
Varılan ateşkes sonrasında X hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:
Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanması, mazlum Gazze halkına dönük katliamların durması ve Gazze’ye insani yardımların ulaşması bakımından önemli bir aşamadır.
ABD Başkanı Sayın Trump’ın barış planı ve barışın sağlanmasına dönük siyasi iradesi bu olumlu pencerenin açılmasına imkan verdi. Kardeş ülkeler Katar ve Mısır’ın değerli çabaları bu sonuca ulaşılmasına büyük destek vermiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm yüreği, gücü ve birikimiyle Gazzeli kardeşlerimizin nefes alması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa ulaşılması için gece gündüz demeden, bir dakika bile ara vermeden verdiği mücadelesine ve adanmışlığına şahidiz.
Sayın Cumhurbaşkanımız yeri geldi “insanlık ittifakı” adına yükü tek başına taşıdı, yeri geldi tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için tüm gücünü ve vaktini seferber etti ve olayların başından beri hayatının odağına bu insanlık mücadelesini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza emeği ve adanmışlığı için şükranlarımızı sunuyoruz.
Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.
Masum yavrular başta olmak üzere izzet ve şeref abidesi tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tüm dünyanın konuştuğu ateşkesle ilgili şu yorumda bulundu:
İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanması memnuniyet vericidir. Anlaşmanın birinci aşamasına ulaşılmasında rol oynayan başta ülkemiz olmak üzere üzere bütün arabulucu aktörlerin çabası takdire şayandır.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ettiklerini bildirdi.
Bakanlık, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Ateşkes ilanı sonrası Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz. Varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ateşkesin sağlanmasıyla insani bir felaketin yaşandığı Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bundan sonra da Gazze'ye yoğun şekilde insani yardımda bulunmaya devam edeceği kaydedildi.
Orta Doğu'da kalıcı barışın ancak İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasıyla mümkün olduğuna dikkati çekilerek, ateşkes müzakerelerinde sağlanan bu ivmenin ilerleyen dönemde iki devletli çözümün hayata geçirilmesine de katkı sağlamasının umulduğu belirtildi.
Ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD'nin çabalarının takdirle karşılandığı ifade edilen açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanma aşamalarında da katkı ve desteğin sürdürüleceğinin altı çizildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Gazze'deki ateşkes ilanı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Gazze’de iki yıldır devam eden soykırım sonrası ateşkes ilan edilmesi, yüreklere serpilen bir umut ışığıdır. Barışın kaybedeni olmaz.
Artık Gazze’de çiçek kokuları yayılsın. Bombalar sussun. Çocuklar ölmesin. Göz yaşları dinsin. Biz, Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların yaralarını sarmaya, haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz.
Gazze şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, makamları âli olsun inşallah.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ateşkes ilanını şu sözlerle değerlendirdi:
Gazze’de aylardır süren zulmün ardından sağlanan ateşkes, insanlığın vicdanında yankı bulan bir umut ışığı olmuştur. Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı, vakur ve adalet merkezli liderliği, diplomasinin yalnızca güçle değil, vicdanla da yapılabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.
Filistin halkı, İsrail’in işgal ve soykırım politikaları karşısında, yıkımın ve acının ortasında onurla direnirken, Türkiye her zaman olduğu gibi bu adalet mücadelesinin ön saflarında yer almıştır. Devletimizin kararlı duruşu, mazlumun yanında dimdik duran bir milletin sarsılmaz iradesinin tezahürüdür.
Ateşkesin kalıcı barışa, insani yardımların kesintisiz ulaşmasına ve Gazze’nin yeniden ihyasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye, bundan sonra da Gazze’nin yaralarını sarmaya, Filistin’in haklı davasını her platformda savunmaya devam edecektir.
Mazlumun duası arşa çıkar; biz inanıyoruz ki, zalimin zulmüyle değil, adaletin nuru ile dünya aydınlanacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ateşkes ilanı sonrası şu ifadeleri kullandı:
Gazze’de ilan edilen ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
Uzun süredir büyük acılara tanıklık eden bölgede artık barışın, huzurun ve insanlığın yeniden yeşermesini diliyorum.
Türkiye olarak; her zaman mazlumun yanında, barışın ve adaletin savunucusu olmaya devam edeceğiz.
1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti mutlaka kurulacak ve biz o güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.